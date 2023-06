“Va contra los pobres”: Petro a petición de retirar reforma a la salud

La misiva también hace énfasis en que, “preocupa que hasta el momento no se nos haya proporcionado una explicación clara y fundamentada sobre cómo se llevará a cabo la transición de un sistema en funcionamiento a otro que no existe y cuya operación no es clara para más de 50 millones de colombianos y migrantes que actualmente cuentan con un plan de salud y una garantía de su derecho a través de las EPS”.

Añade además que, “el texto aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara deja más incertidumbres que certezas”.