“Debemos ser fieles a la campaña y no dejarnos llevar por la euforia”

La compañera por más de 50 años del ingeniero invitó a todos a votar por él: "No les vamos a fallar (...). No mentir, no robar, no traicionar y cero impunidad. Eso lo vamos a cumplir".

Finalmente sobre la fiesta en un yate en Miami con varias mujeres jóvenes a la que asistieron el año pasado su esposo y sus hijos, en la que se habla de supuestos 'lobistas' de Pfizer -lo que la empresa desmintió-, advirtió: "No creo en todo lo que están diciendo, pero si están mal informando. La información real de Rodolfo está en la página y en las redes sociales".