Jota Pe Hernández demandará a Isabel Zuleta por foto suya “dormido”

“Yo no estaba dormido, para nada. El 13 de septiembre estábamos en un debate de control político por el aumento de los precios de servicios públicos. Recibí una llamada, por el ruido que hay en el Congreso me agacho, porque no logro escuchar, y dos asesores de Zuleta aprovecharon ese momento desde el ángulo y luego con todas las bodegas lo hicieron viral en redes sociales”, afirmó Hernández.

Ante esto, la congresista escribió en sus redes sociales: "Mi grupo de trabajo es libre de tomar las fotos que considere", y más adelante agregó: "No envié a tomar ninguna foto durmiendo, agachado, o en alguna posición porque no soy adivina de lo que puede pasar en una plenaria. Tampoco participé en su uso. Calumniadores sólo suponen sin pruebas ¿quizás para proteger a alguien o para que no se hable de minería o Hidroituango?".