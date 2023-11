Iván Cepeda anuncia que hará ajustes a proyecto de ‘obstrucción a la paz’

“Un sofisma que he leído hoy de algunos representantes de la oposición: mi propuesta legislativa de tipificar los crímenes contra la paz buscaría silenciar sus críticas contra los procesos de paz y perseguirlos. No hay nada más fácil que controvertir las ideas que alguien se inventa y le atribuye a otro. Disparates y no argumentos. Ese es el nivel del debate con ellos”, escribió Cepeda en su cuenta de X.

Uno de los que arremetió contra Cepeda fue Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, quien el pasado jueves no dudó en expresar su desacuerdo ante dicha propuesta.