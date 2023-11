Segundo debate de reforma a la salud se retomará el martes 7 de noviembre

Según el jefe de la cartera de protección social, el debate ya está “lo suficientemente maduro” y la subcomisión “ha trasnochado más de 10 días. Quiero felicitar a la subcomisión, ha hecho un trabajo impecable, un trabajo muy claro y muy definido. Todos, inclusive los que puede que no estén de acuerdo”.

Agregó que durante las jornadas “se escuchó muy detenidamente a todos los diferentes gremios, organizaciones, pacientes, academia, sindicatos, creo que no faltó nada. Vean que al principio teníamos algo de resquemor con la subcomisión y creo que resultó mucho mejor que hubiera sido la subcomisión”. E insistió es que es el Congreso el que debe decidir, “porque esta es una ley ordinaria, y como ley ordinaria, pues la mayoría, la mitad más uno, determina si está de acuerdo o no con un determinado artículo”.

Por otro lado, la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, publicó en sus redes sociales sus “preocupaciones” sobre lo que quedó tras la subcomisión de la reforma, en las que coincide con los gremios.

“La Adres continúa con la gran responsabilidad de ser pagador único sin garantizar la capacidad de la entidad para asumir tamaño trabajo. Estamos hablando que una entidad reemplazaría el trabajo de más de 30 EPS. El periodo de transición será de dos años, es decir, en este tiempo se deben reorganizar las EPS/gestoras, fortalecer la Adres, y además, tendrán que construir los CAPS, ¿cómo pueden garantizar que no haya elefantes blancos y nos quedemos sin lugares de atención?”, dijo.

Además, advirtió: “No sabemos cuánto nos cuesta esta reforma. El @minhac ienda no ha sido capaz de decirnos si tenemos el dinero para lograr la reforma. Crean el sistema único de información, pero no dicen cómo, ni cuánto costará. ¿Qué pasará entonces con el tratamiento de datos y la historia clínica de los ciudadanos mientras se construye? Y, finalmente, este proyecto no realizó la Consulta Previa a las comunidades indígenas”.