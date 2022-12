“Declarémonos en independencia y echemos para adelante”: Hernández

“Declarémonos en independencia y echemos para adelante”, fue la frase con la que el senador Jota Pe Hernández reveló que en varios de sus compañeros de la Alianza Verde, tanto en el Senado y Cámara, está sonando la idea de no continuar acompañando al Gobierno nacional como parte de su bancada.

“En el partido Verde varios de mis compañeros representantes y senadores, me han manifestado que están completamente decepcionados”, sostuvo el senador Hernández durante el debate sobre la reforma política.

Cabe resaltar que en los últimos días, algunos de sus compañeros han manifestado su molestia con el Gobierno, tanto así que Katherine Miranda declaró estar “decepcionada” tras los primeros meses de mandato del presidente Petro.

“A mi no me regalaron la curul, me la gané a voto limpio, 120.000 personas confiaron en mi y no pienso defraudarlas. No tengo jefe político, mis jefes son los ciudadanos y a ellos me debo”, resaltó Miranda.

La representante Catherine Juvinao dijo: “Señores del Pacto Histórico les vendría bien recuperar un mínimo de sentido crítico, lo que al parecer han perdido. Están haciendo lo que toda la vida criticaron”.

El senador Iván Name, de los verdes denunció amenazas contra quienes se oponían a la reforma política

“Esta reforma no cuenta con la mayoritaria participación del partido Alianza Verde y eso no va a ser para que nos amenacen con cierto tono, diciendo que bueno que los quieran estar estén y que los que no quieran estar se vayan, pues si nos sacan, nos sacan, pero tenemos diferencias en la izquierda que nos honran. Esta reforma es vieja y no consulta el tiempo que vivimos”, comentó.

Sin embargo señaló que frente a declararse en independencia señaló que aún hay tiempo para llegar a consensos con el Gobierno.