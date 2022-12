Se hunde limitación de periodos de congresistas

Con la norma los parlamentarios, concejales y diputados no podían estar en sus respectivas corporaciones por más de tres periodos consecutivos.

No obstante, el Salón Elíptico dijo que sí a una proposición del representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, quien advirtió que "una de las falacias más grandes que le vendieron en la consulta anticorrupción a este país es que la posibilidad de ser elegido en más de tres periodos era corrupción. Yo no veo dónde está la corrupción ahí, lo que veo es que hay unas personas a las que, de manera libre, los ciudadanos decidieron elegir. Y esta medida afecta mucho más duramente a quienes tienen una figuración política de opinión que a quienes aquí cambian de rostro pero no cambian las estructuras políticas que los eligen".