Tribunal de Santa Marta ordena al CNE tramitar revocatoria de Jorge Agudelo

Todo esto tiene que ver con la inscripción de Agudelo como candidato a la Alcaldía de Santa Marta, que fue realizada el día 10 de octubre, lo que, según se argumenta en la tutela, es una fecha extemporánea para haber participado en las elecciones del 29 de octubre. Asimismo, se alega en la acción que Fuerza Ciudadana no podía inscribir a Agudelo Apreza porque el CNE, que le habría decretado la nulidad de su inscripción como candidata a Carmen Patricia Caicedo, del mismo partido, estudiaba el uso de recursos contra dicha nulidad, lo que quiere decir que esa decisión no estaba en firme y por lo tanto la fuerza política no podía tener dos candidatos para la Alcaldía de la capital del Magdalena.

Hay que recordar que una serie de fallos judiciales fueron los que permitieron la inscripción de Agudelo como candidato a la Alcaldía de Santa Marta, luego de que este fuera cuestionado para ser aspirante. La Registraduría aceptó un fallo del Juzgado Cuarto Laboral del Circuido de Santa Marta que ordenaba la inscripción del por ahora alcalde electo.