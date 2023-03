“Amenazan la libertad de prensa, la democracia y la legitimidad del Estado”

Adicionalmente, el congresista aprovechó para catalogar el hecho como “intolerable” y dirigirse al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, para recordarle que la apuesta por la paz no puede seguir siendo usada como escudo por quienes la niegan con su proceder.

“Tal atrevimiento de hombres armados entrando a la redacción de un respetado diario y amenazando a otros medios del Atlántico cruza un límite intolerable. El control del territorio no solo rural sino urbano en ciudades capitales no puede estar en manos de las organizaciones criminales porque es la negación del Estado. Comisionado Danilo: La noble apuesta por la paz total no puede seguir siendo usada por delincuentes que la niegan con su propio proceder”, afirmó Barreras.