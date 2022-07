Rodolfo pide a Duque no evaluar ni adjudicar licitación del Canal del Dique

Este proceso, agrega, no solamente no consultó a todas las comunidades que se ven afectadas por el mismo sino que tiene problemas en la estructuración técnica del mismo proceso, "me refiero expresamente al artículo 4º de la ley 1508 de 2012 y que propone que los esquemas de Asociación Público Privada solo se podrán utilizar cuando en la etapa de estructuración, los estudios económicos o de análisis de costo beneficio o los dictámenes comparativos, demuestren que son una modalidad eficiente o necesaria para su ejecución; lo cual consideramos que es coherente con el actual esquema de planeación propuesto por la Ley Anticorrupción en donde el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011".

Y concluye el ingeniero en este sentido que su preocupación no es menor frente a la actual posición del Consejo de Estado (Sentencia del 12 de diciembre de 2015 exp. 51489) cuando señala se considera que hay una falta al deber de planeación cuando desde el inicio del proceso de selección se pueda evidenciar fallas en la planeación que puedan derivar que el proceso no podrá ejecutarse (por ejemplo por oposición de la comunidades no consultadas) o su ejecución va a depender de situaciones indefinidas o inciertas.