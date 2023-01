¿Reversazo del Gobierno frente a la renovación de aviones Kfir?

Por su parte el exviceministro Juan Alberto Londoño señaló que el Gobierno que no quiso hacer la compra y se está justificando en un aspecto técnico para no decir de frente que no quisieron hacer la compra

“Lo qué hay que decir es que los Conpes son documentos de políticas públicas por lo que las decisiones de política no se vencen. Lo que ocurre es que para implementar políticas públicas que implican gastos durante varios años a esas decisiones de política se le asignan recursos mediante vigencias futuras ”, dijo el exfuncionario.

Agregó: “En este caso las vigencias del año pasado no se utilizaron pero el confis que es el consejo de política fiscal puede reprogramarlas para que se gasten en otro año ya que el espacio total de gasto no se está modificando y es una reprogramacion presupuestal. Los recursos para este año existen. Es decir es voluntad política”.