Partido Conservador ratifica su postura en contra de la reforma a la salud

Después del encuentro, algunos de los congresistas dieron detalles de la junta, coincidiendo en que le ratificaron al mandatario su postura de estar en contra de la reforma.

Entre los asistentes estuvo el representante Alfredo Ape Cuello, quien explicó que fue una reunión amable y sincera, en las que los miembros de su partido reiteraron que no acompañan el proyecto planteado por el Gobierno.

"No nos gusta (la reforma a la salud) y nos parece nefasta para el país, es la posición del partido y no va a cambiar... La reforma ya hoy no tiene cómo tener cambios sustanciales", dijo Ape Puello.

Ante el cuestionamiento que se le hace al partido sobre una ayuda que presuntamente estaría dándolo al gobierno para la aprobación de la reforma, Puello aseguró que "nos molesta que digan eso, llevamos 5 meses retirándonos. Llevamos 5 meses y no hemos avanzado nada en la reforma".

Por su parte, el congresista Fernando Niño, también presente en la reunión, también ratificó que fueron claro ante el jefe de Estado, con respecto a su postura de estar en contra de la reforma.