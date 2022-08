“No es cierto que esta reforma no toque a los ciudadanos de a pie”: Uribe

Uribe Turbay comentó que su mayor preocupación es que eleven, aún más, “el precio de la canasta básica familiar y de los alimentos que más consumen los colombianos, probablemente esta reforma va a seguir impulsando o reforzando la inflación que tanto daño le ha hecho a los colombianos”.

“Hoy día no es claro para que necesitan esta plata. Buscan justificar, con un contexto de cifras amañadas, la necesidad de tener esos recursos para corregir la situación fiscal del país, pero por otro lado, nos dicen que esa plata no será para los permisos de deuda, pagos de intereses, para acortar el déficit fiscal, sino por el contrario para apoyar el gasto en política social. Es decir, no solo se contradicen, sino que queda claro que esos recursos hoy, no son urgentes”.

Agregó: “Todos estamos de acuerdo en que es fundamental la redistribución, en que es fundamental combatir la desigualdad, pero hoy, en este momento, el gobierno debería enfocarse por una parte, en esfuerzos de austeridad, ahorro y eficiencia, con el propósito de no seguir asfixiando a los colombianos”.