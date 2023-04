“Asumo las consecuencias”: Yepes por firma de reforma

El representante del Partido Conservador, Gerardo Yepes, habló por primera vez de lo sucedido con la firma de la reforma a la salud en Noticias Caracol, y aseguró que asume la total responsabilidad de lo que hizo y las consecuencias que se deriven de tal situación.

“Respeto las determinaciones del Partido Conservador, pero la mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes a mí me da la dignidad y me genera la oportunidad pero además de eso la responsabilidad de que sea coordinador ponente para debatir y construir la ponencia de la transformación de la salud en Colombia, yo la firmé bajo los principios éticos de mi responsabilidad con la gente, yo no puedo apartarme de la esencia necesaria que tiene este país de que la salud hay que reformarla”, sostuvo el representantes Yepes.

Asimismo añadió que, “yo soy víctima de este sistema toda vez que una hermana que padeció cáncer, por la no atención oportuna de las Eps murió a causa de esta enfermedad. La responsabilidad es el clamor del pueblo colombiano”.