Reforma a la salud: proyecto se presenta el lunes y sigue la incertidumbre

El texto final de la reforma a la salud finalmente se conocerá la próxima semana. Aunque inicialmente se tenía presupuestado que el proyecto de Ley fuese presentado este viernes ante el Congreso, el presidente Gustavo Petro anunció que el hecho de cumplirá el lunes 13 de febrero.

Según el mandatario de los colombianos, este aplazamiento se concertó para esperar las conclusiones de una mesa de trabajo que adelantarán con las EPS del país.

Recalcó que este modelo que se propone tiene como uno de sus pilares la atención primaria y la prevención.

“El proyecto tiene un pilar, que tiene varios puntos esenciales, sin el cual no hay un cambio en la salud. Esto no es simplemente mejorar la latonería, no es que entra a latonería y pintura el sistema de salud. Ha entrado como 10.000 veces desde que yo soy congresista. Nunca ha podido salir algo que genere estructuralmente una solución. Los problemas estallan cada año”, dijo Petro desde San José del Guaviare, en medio de su participación en la XXI Cumbre de Ciudades Capitales (Asocapitales).

El jefe de Estado fue enfático al sostener que es necesario llegar a algunos consensos antes de llevarla al Congreso.

Además, expuso que “no hay un sistema de atención primaria y de prevención en Colombia, esa fue la deuda que dejó la ley 100, y se traduce en una profunda diferenciación entre las regiones ante el derecho a la salud... La salud, en lugar de ser un aseguramiento individual, será una salud territorializada".

Otros detalles.

Para garantizar la defensa del derecho a la salud y la protección de los recursos públicos, la Superintendencia Nacional de Salud serán dotadas con herramientas por medio de la reforma al sistema que se plantea desde el Gobierno nacional.

De acuerdo con el superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán, se fortalecerá el control para hacer frente a responsabilidad de garantizar este derecho.

“Esto permitirá una condición de favorabilidad de la personas, que tendrán la tranquilidad que la entidad tiene la responsabilidad de inspección, vigilancia y control cumplirán con estos componentes, para el beneficio de toda la ciudadanía”, sostuvo Beltrán durante un taller periodístico enfocado en salud que se desarrolla en la ciudad de Cartagena.

Agregó que las nuevas herramientas le permitirán a la Supersalud poder identificar a los infractores y conocer el tipo de faltas que han cometido, así como las sanciones que deben aplicarse y que se generen antecedentes.

“La idea es que el resto de los actores del sistema sepan que hay una vigilancia y se aplica la normatividad que se construirá con base en lo que se presenta en la reforma en pro de los derechos de los ciudadanos”, agregó.

Reparos a la reforma.

Gestarsalud -la agremiación de las EPS subsidiadas- indicó que existen siete preocupaciones (puede leer el detalle de cada una en nuestra página web) frente a la información que se ha conocido al respecto de la reforma, debido al impacto que puede generar para el aseguramiento de la población colombiana.

El gremio expuso que la reforma a la salud puede poner en riesgo los avances logrados durante los últimos 30 años al eliminar las EPS y “crear un monopolio público” que tendría un alto riesgo de corrupción.

“Tenemos preocupación sobre lo que hemos conocido de la reforma, que conllevaría a la dispersión de las funciones que se puede dar por distribuirlas en varias instancias. Debe existir una sola entidad responsable de las actividades dervidadas del aseguramiento en salud”, sostuvo Carmen Eugenia Dávila, directora Ejecutiva de Gestarsalud.

Dávila indicó que se debe continuar con el análisis del actual esquema de salud en busca de articular mejoras sobre las bases actuales: “Las organizaciones que hacen parte del sistema han adelantando una función social importante. Hay cabida para todo el que quiera aportar en este sistema”.

Además, destacó que se debe mantener el principio de solidaridad, el cual se materializa en la igualdad en la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

“Es igual para las personas independiente si contribuye o no contribuye. Ese aspecto debe seguirse preservando, no la vemos clara en la propuesta y es algo muy importante en el sistema de salud”, puntualizó la líder gremial.