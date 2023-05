Petro celebró la aprobación en primer debate de la reforma a la salud

Cabe recordar que la reforma a la salud fue aprobada con 14 votos a 6, con 14 artículos nuevos y nueve eliminados.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuvo durante el debate que el proyecto "ha cambiado sustancialmente" en el trámite del primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara.

"Aquí se está buscando el término medio, no se está estatizando nada, este no es el modelo de salud ni de cuba ni de ningún país, si fuera así no habría gestoras de salud. El 75 por ciento de las clínicas hoy son privadas, estamos es buscando cómo solucionamos los problemas con la gente de la periferia, el mercado no funciona para los indígenas o los negros, sino que solo funciona para los que están en las ciudades", dijo el funcionario.