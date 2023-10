“Reforma a la salud no requiere concepto de viabilidad financiera”

Alfonso aclaró que su declaración la hizo porque considera que el proyecto ya tiene un profundo estudio financiero y, además, el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con varias sentencias de la Corte Constitucional, “no tiene ningún poder de veto sobre los proyectos”.

“Sí sabemos de dónde provienen sus recursos y está debidamente sustentado en un documento hecho por Jorge Garay, en donde sostiene de manera rigurosa cómo se analizan las finanzas de esta reforma del sistema de salud en este país”, indicó la congresista, quien a su vez reiteró que esto no quiere decir que la reforma no requiere un concepto financiero, sino que no es necesario que el Minhacienda lo lleve a cabo porque este ya está hecho.

Ahora bien, recordemos que la Comisión Accidental de la reforma a la salud fue creada para buscar consensos sobre varios puntos clave que han generado desacuerdos entre los impulsores y los críticos del proyecto, algunos de ellos son: el papel de la Adres, el tiempo de tránsito hacia un nuevo sistema de salud y su financiación.

Precisamente, la congresista Katherine Miranda, de la Alianza Verde, publicó en sus redes sociales sus “preocupaciones” sobre lo que quedó tras la subcomisión de la reforma, en las que coincide con los gremios, sector que también expresó sus inquietudes frente al proyecto.