Día clave para reforma a la salud

La hora cero para el primer debate del proyecto de reforma a la salud ha llegado. A partir de las 9:00 de la mañana de este martes, se tiene previsto que inicie el proceso en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, según el cronograma de la agenda legislativa.

Relacionado: César Gaviria señaló que Corcho tuvo que ver con salida de Alejandro Gaviria

Sin embargo, el panorama de cara a esta votación no es claro, pues hasta el cierre de esta edición, el texto final con las enmiendas realizadas por parte de los técnicos del Ministerio de Salud y los ponentes de la iniciativa, no habían sido entregados a los partidos que han presentado en más de cuatro oportunidades sus proposiciones y reparos al proyecto, tal como es el Conservador y La U.

En diálogo con EL HERALDO, el senador y presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda Sarabia, aseguró que aún no habían recibido el texto definitivo para su análisis y por ende, se mantenían en la misma postura de bancada la cual es no apoyar este proyecto al no ser incluidas sus líneas azules. Asimismo detalló que tendrán una reunión de bancada el miércoles 26 de abril, para analizar nuevamente el documento y por ende su posición frente a la iniciativa. “Tenemos una responsabilidad con los pacientes y los colombianos, tenemos una nueva reunión de bancadas y hoy la decisión de bancada está vigente y es no apoyar esta reforma, necesitamos revisar primero el documento”, expresó el dirigente de los conservadores.

Una opinión similar se comparte desde el Partido de La U, y aunque no ha habido un pronunciamiento oficial sobre este tema, esta casa editorial pudo conocer que se reunirá con su bancada este martes a mediodía, una vez tengan en sus manos el nuevo texto de enmienda de la reforma para poder analizarlo.

Cabe resaltar que, dentro de las proposiciones que habían hecho desde el Partido de la U y Conservador, está el tiempo de transición de las Eps para convertirse en Gestoras de Salud y Vida, que se considera debe ser mayor; aclarar funciones de gestoras como gestionadoras del riesgo en salud y operativo; libre elección de gestoras de salud por parte de los usuarios; la preocupación por cambios en la financiación de entidades territoriales establecidas en la ley 715; en otros.