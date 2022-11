Duro rechazo de varias fuerzas políticas a propuesta de 5 años de presidencia

El ex candidato presidencial Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, criticó: "Se había advertido: empiezan a ajustar la autocracia petrista. Dicen: no comienza en este periodo y no se benefician ya, pero que con recursos que van a esquilmar de salud y pensiones, asegurarán el próximo periodo. No Existe futuro para nuestra democracia si lo permitimos".