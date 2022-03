¿Qué es lo que está en juego en estas elecciones legislativas?

Considera Cuervo que con ocasión de las elecciones presidenciales se han opacado a los candidatos al Congreso, "porque los debates que llaman la atención en los medios son los de los precandidatos, cuando generalmente esto se daba más hacia abril y mayo antes de primera vuelta, pero ahora se adelantó, y eso va a tener un impacto en las votaciones a Congreso".

En cambio Basset ve que eso es algo que no es nuevo: "No hay tantos debates generalmente para los candidatos al Congreso porque son muchísimos, difícil ahí que todos se expresen, porque además la forma de hacer política es bastante diferencial, hay políticos en las regiones que se dedican a la plaza pública, o de movilizar redes sociales, pero las de verdad, no las de internet, y esto no se ve tanto en los medios, pero hay también figuras mediáticas cuyos debates se transmiten en los medios".

Sánchez advierte que la gente en las elecciones legislativas "vota por los clanes políticos que todos conocemos, la gente se aglutina alrededor de ciertos líderes que tienen fuerza electoral, que pueden ofrecer algún tipo de beneficio, porque nuestro país sigue siendo clientelista, y por eso los programas y las ideas pasan a un segundo plano y lo que se muestra es una lógica que mantiene cierta sinergia con respecto a lo que ya existe".

Y una fuente allegada al proceso electoral actual opina que más allá de hechos puntuales que se hayan presentado, sobre todo escándalos, las campañas legislativas están siendo opacadas por las consultas, y las que más fuerza han mostrado son aquellas que están haciendo estrategias conjuntas, especialmente por listas cerradas, y las que han logrado movilizar las estructuras que tienen.