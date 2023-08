Radicalización: el obstáculo que más se atravesó en las reformas

Para el senador David Luna, del partido Cambio Radical, el discurso del jefe de Estado es lo que impide que desde el Congreso de la República se puedan lograr los consensos.

“Una cosa es saber echar discurso, otra es saber administrar y una muy distinta saber gobernar, de las dos últimas lamentablemente el presidente Petro parece no tener idea. Su discurso se dedica a confrontar, polarizar y radicalizar, y no a lograr consensos, por esa razón su agenda legislativa no avanza”, manifestó el senador.

Detalló además en diálogo con esta casa editorial que “el presidente Petro y su bancada han incumplido lo que aseguraron en el discurso de posesión el 7 de agosto, en el que dijeron que respetarían a la oposición y querían construir país en conjunto, y aunque hemos planteado alternativas de cambio no han sido tenidas en cuenta, Petro está haciendo todo lo que criticó durante su vida congresional”.

Desde el Partido de La U, el representante Víctor Manuel Salcedo hizo énfasis en que la inexperiencia del jefe de Estado, sumado a su radicalización, fue lo que hizo que él mismo rompiera la coalición de gobierno que meses atrás había conformado.

“Cuando uno está en coalición de gobierno, el Gobierno no puede pretender que uno sea un súbdito de ellos, hay independencia de poderes y debe haber una posición crítica constructiva y es lo que hemos hecho”, comentó el congresista.

También fue enfático en señalar que “las reformas no se imponen, las reformas se discuten y se dan a través de consensos. El Gobierno debe aprender a escuchar no solo a las bancadas de los partidos, sino a los sectores, a la ciudadanía, que es a quien finalmente impactarán estas iniciativas”.