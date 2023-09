Polémica por avance de reforma a la salud sin haberse creado la subcomisión

Luego de que la plenaria de la Cámara aprobara por 93 votos a 43 la ponencia positiva de la reforma a la salud del Gobierno, se armó una polémica porque se avanzó en el proyecto sin que se hubiese creado la subcomisión que se había aprobado para plantear modificaciones al articulado.

El presidente de la Cámara, Andrés Calle, del Partido Liberal, explicó al respecto que “aquí no se va a votar ni un punto ni un artículo hasta tanto la comisión accidental no rinda el informe pertinente a esta plenaria. Tan pronto inicie la discusión, se va a suspender para que esa comisión accidental se reúna el tiempo oportuno y pertinente y le rinda el informe que ha pedido esta plenaria y que ha solicitado el país”.

No obstante, aclaró que se debe “respetar la Constitución, como la ley máxima de nuestro ordenamiento jurídico, también la Ley 5° que rige este Congreso. En ese sentido, una vez esta plenaria, si así lo decide, aprueba el informe con el que termina la ponencia, crearemos la subcomisión. Si lo desaprueba pues se hunde la reforma a la salud”.

Y anunció que por medio de una resolución de la mesa directiva se conocerán quiénes integrarán la comisión accidental que llevará a la plenaria un reporte sobre las más de 400 proposiciones presentadas.

Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, celebró que se avalara la ponencia y aseguró que "la Cámara creará la comisión accidental sobre la reforma. Como gobierno hemos pedido participar en ella, entregaremos argumentos. El presidente Petro va a cumplirle al país que espera un cambio que mejore el sistema de salud".

En consideración del representante conservador Armando Zabaraín no hay modelos buenos o malos, “sino no vigilados, y nuestro modelo nunca ha sido vigilado adecuadamente”. Recordó que anteriormente en este tipo de discusiones se planteó que las superintendencias de Salud y Financiera vigilaran los indicadores en cada ramo, “pero eso no se tuvo en cuenta y quisiera que eso sea un punto clave aquí. ¿Creen que las EPS que jugaron con los recursos hubieran podido hacerlo si la Superfinanciera hubiera estado presente allí? No, pero la Supersalud fue laxa”.

Por su parte, la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, se quejó de que "lo que pasó es de lo más descorazonador y decepcionante: luego de que la mesa directiva y el partido de gobierno se comprometieran públicamente a conformar hoy la subcomisión, levantaron la plenaria diciéndonos que sobre la misma ‘nos llegará notificación vía resolución en próximos días’. Nos engañaron una vez más: hace dos semanas nos dijeron que votáramos negativo la proposición de archivo y que inmediatamente después se crearía la subcomisión. No lo hicieron. Hoy nos aplicaron la misma: que por favor votáramos el informe de ponencia y que justo después se conformaría la subcomisión. Tampoco lo hicieron, básicamente burlándose sus colegas".

A su vez, Andrés Forero, del Centro Democrático, coincidió en que "otra vez el Gobierno hace que los representantes voten a ciegas su improvisada reforma a la salud. Se reedita lo que pasó en la Comisión VII y se aprueba la ponencia positiva sin aval fiscal y sin que haya informe de impacto fiscal del Ministerio de Hacienda. Siguen los vicios de trámite".

Así mismo, Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, señaló que la reforma avanzó "con la aprobación del informe de ponencia positivo que contó con el respaldo de congresistas de La U y del Partido Liberal. Votaron en contra de aplazar esta votación sin antes conformar la subcomisión que busca un verdadero consenso. Es lamentable ver cómo al parecer priman los intereses individuales, el país entero debe estar atento a cuáles son las motivaciones para acompañar el contenido de esta regresiva y destructiva reforma".

Y el coordinador ponente, Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, saludó el paso dado y dijo que se trata de "otra derrota para quienes con jugaditas querían hundirla. Estamos un paso más cerca de que la salud deje de ser un negocio".

