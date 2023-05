Cámara también tumba la sobretasa al impuesto predial

Al respecto, la representante Juliana Aray, del Partido Conservador, dejó una constancia: "Cartagena tiene 15 años soñando con un medio de transporte masivo óptimo, por eso como bancada de Bolívar radicamos seis proposiciones referentes a este artículo 153 y no fueron tenidas en cuenta, y me preocupa que no puedan tener ese transporte masivo soñado".

Jennifer Pedraza, de Dignidad, coautora de la proposición modificatoria del polémico artículo 153, cuestionó: "Me parece que el Gobierno había anunciado una reforma tributaria territorial y me da la sensación que se está implementando a través de este artículo 153, pero no hay transparencia en los costos de operación de estos sistemas de transporte público".