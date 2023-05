Congreso aprueba el Plan de Desarrollo de Petro

En la modificación se lee: "En aquellos casos en que los propietarios no procedan a la venta, la ANT adelantará el análisis de la explotación económica del predio, requiriendo a su propietario por una única vez para que proceda a la enajenación de aquellas áreas que no se encuentren bajo aprovechamiento económico y que excedan la extensión de la UAF (unidad agrícola familiar)".

Serán objeto de esta medida "los predios con áreas superiores a dos unidades agrícolas familiares".

La unidad agrícola familiar es el instrumento que busca determinar técnica, objetiva y equitativamente en el territorio, la extensión o superficie necesaria para la producción que es posible titularle a cada familia en procura de garantizar el acceso a tierras.

Estas áreas se pagarían de acuerdo al "avalúo comercial vigente".

Además, la plenaria de la Cámara, tal como la del Senado el pasado miércoles, hundió este jueves la sobretasa al impuesto predial para financiar los sistemas de transporte.

Al respecto, la representante Juliana Aray, del Partido Conservador, dejó una constancia: "Cartagena tiene 15 años soñando con un medio de transporte masivo óptimo, por eso como bancada de Bolívar radicamos seis proposiciones referentes a este artículo 153 y no fueron tenidas en cuenta, y me preocupa que no puedan tener ese transporte masivo soñado".

Y Jennifer Pedraza, de Dignidad, coautora de la proposición modificatoria del polémico artículo 153, cuestionó: "Me parece que el Gobierno había anunciado una reforma tributaria territorial y me da la sensación que se está implementando a través de este artículo 153, pero no hay transparencia en los costos de operación de estos sistemas de transporte público".

También, por 138 votos, se adicionó un inciso al artículo 174, que estipula que el Gobierno podrá otorgar subvenciones a Satena S.A., a través del presupuesto del Ministerio de Defensa, para la prestación del servicio público esencial de transporte aéreo, en aquellas rutas sociales en las cuales Satena S.A. sea el único operador. El inciso estipula que se priorizarán nuevas rutas desde y hacia el departamento.

Pasó así mismo la nueva política de drogas, el Registro Universal de Ingresos, RUI, para que sean sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera las entidades que administren los sistemas de tarjetas de crédito o de débito; el establecimiento de los criterios para la reasignación de subsidios de energía, la Política de Gratuidad progresiva en la educación superior y el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal.

La conciliación, que será citada para las 12:05 de la medianoche, será abordada por los conciliadores de la Cámara Carlos Carreño, Olga Lucía Velázquez, María Del Mar Pizarro, Jorge Eliécer Salazar y Oscar Darío Pérez, y por los del Senado Juan Diego Echavarría, Juan Felipe Lemos, Alberto Benavides, Angélica Lozano, Liliana Bitar y John Jairo Roldán.

En medio del encendido debate de este jueves, la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, anunció que denunciará ante la Comisión de Ética de la Cámara a su colega Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, por "violencia política contra las mujeres".