“Es un depredador laboral”: Petro a Germán Vargas Lleras

De acuerdo con Vargas Lleras, algunos empresarios expresaron su preocupación sobre el proyecto de ley planteado por el presidente Petro; además, señaló que de ser aprobada se perderían “miles de empleos”.

“Empresarios me han manifestado que tienen un plan B ‘antes que esa reforma sea sancionada vamos a sacar a miles y miles de personas, pero no se quedaran trabajando amparados con esas normas’. Es lo que tienen previsto y lo que el Gobierno sabe. Mi llamado es a todos los partidos que no comulgan con el Gobierno para que nos unamos con la mayor generosidad”, dijo Vargas Lleras.