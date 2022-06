Petro demostró que no estaba dispuesto a debatir: Rodolfo

Antes le había dicho a Ortiz, quien renunció a su colectividad para apoyar a Hernández, que "una persona que esté elegida congresista y que renuncie para apoyarme compromete mi gratitud".

A lo que Ortiz contestó: "Para mí es muy importante emplearme en esto, me parece un privilegio haber hecho política con un hombre como Sergio Fajardo pero perdimos y yo considero que Gustavo Petro no puede ser una opción para Colombia, (...) y me puse a estudiarlo a usted y dije: este es el que me gusta a mí, y mi énfasis es en el trabajo con mujeres y hay que hacer algo para que se entienda que aquí hay una persona que puede trabajar por las mujeres".

El ex alcalde de Bucaramanga criticó acto seguido los cuestionamientos que se le hacen por supuestas expresiones machistas: "Es un contrasentido de estos politiqueros que lo que quieren es que yo pierda votos con las mujeres, pero ellas ya no comen de eso, bastantes muestras de solidaridad he tenido, y tengo 50 años de casado, con dificultades pero siempre teniendo a mi esposa como único factor de aglutinación en la familia, ella maneja la empresa hace 15 años, entonces yo no sé cuál es la crítica que me hacen de la mujer, yo creo que es injusta".

Sobre su madre, Cecilia Suárez, el candidato manifestó: "El matriarcado que hizo ella, si ella no actúa así yo no estaría donde estoy, nos daba 'juete' porque éramos inquietos, pero me hizo muy bien todo el rejo que me dieron".

Agregó el ingeniero que el 60 o 70 por ciento de su campaña son mujeres: "La mujer es mucho más concentrada, atenta, receptiva, con reservas morales, en la Alcaldía de tres dos eran mujeres".

Y garantizó que en su gobierno "a las mujeres les va a ir regio, si el pueblo colombiano confía que yo sea el presidente y las que trabajan eficiente y eficazmente van a seguir en el gobierno".