“Pediremos a la Fiscalía que investigue infiltración”: Luis F. Henao

Frente a la pregunta de si se ha hecho una revisión interna de la campaña, el jefe de debate respondió: “Nos pueden revisar, ya sabíamos que estaban tratando de ponernos micrófonos, que nos estaban haciendo seguimiento, cámaras, que ojalá lo hagan, porque acá van a encontrar una campaña transparente, de manos limpias, que no hace pactos con narcotraficantes ni con extraditables, que no va a Barranquilla a hacer pactos con el Cura Hoyos, que se la robó, que no hace pactos de La Picota ni que recurre a trampa”.

A su vez, Gutiérrez cuestionó: “En la otra campaña no solo negocian con bandidos. Actúan como bandidos. Aceptar que infiltraron nuestra campaña es aceptar un delito. Yo seguiré proponiendo y trabajando por Colombia. Ellos que sigan delinquiendo, que es a lo que han estado acostumbrados en su vida”.

Esto luego de que Del Río, encargado por el candidato presidencial Gustavo Petro, del Pacto Histórico, para “construir el equipo que procesará judicialmente a todos los compradores de votos en el Caribe”, afirmara a la revista Semana: “Claro que los tenemos infiltrados, tenemos a una persona en cada casa electoral”.