Partidos buscan desenredar reforma a la salud con la creación de subcomisión

Por su parte, el representante Heráclito Landinez, del Pacto Histórico, manifestó que a pesar de la intención de dilatar el proyecto, desde la coalición de gobierno se continuará construyendo un acuerdo nacional para sacar adelante todas las reformas.

“Desde el periodo anterior en la legislatura anterior siempre se ha querido dilatar el proyecto, y eso ha significado la lucha política por detener la reforma social. Sin embargo, el Pacto Histórico seguirá insistiendo, seguirá debatiendo y construyendo un acuerdo nacional para sacar adelante todas las reformas. Si hay algunos sectores que no les gusta la reforma a la salud, me parece que sería más conveniente que den el debate, que den argumentos y que no presenten estos obstáculos Para detener la discusión de la reforma”, expresó.