Conservador, La U y Liberal: este martes definen respaldo a reformas

En el caso del Partido Conservador, su presidente, el senador Efraín Cepeda Sarabia, en diálogo con EL HERALDO explicó que la decisión a tomar será de fondo y obligatoria para todas las partes, de acuerdo con la ley de bancadas, y por ende esto se verá reflejado en los votos de los diferentes debates de esta reforma a la salud y las que siguen en curso.

Asimismo reveló que el articulado que se radicó no refleja en lo absoluto los acuerdos a los que llegó el presidente Petro con el Partido Conservador y el Partido de la U. “La ministra Corcho no ha querido poner estos acuerdos en los textos, por eso el Partido Conservador mañana (hoy) deberá ser firme en esa dirección en el sentido de que, si los acuerdos no se cumplen, no podríamos estar en disposición de respaldar esa reforma a la salud. El balón está del lado del Gobierno, he visto una declaración del ministro Prada en una línea similar a la nuestra y pidiendo que se cumplan los acuerdos”, expresó el senador Efraín Cepeda a esta casa editorial.

Añadió que “hasta el momento los acuerdos han sido verbales tanto con la ministra como con el presidente Petro, allá nos dábamos la mano y anotaban todo, y luego desapareció eso como por arte de magia. Espero que la bancada se reafirme en las líneas azules y que ya no son ni siquiera las líneas, sino que son acuerdos a los que se llegaron y se deben cumplir”.

EL HERALDO pudo conocer que la reunión de la bancada de Cámara y Senado del Partido Conservador será en Bogotá a partir de las 8:30 de la mañana, y también se discutirá el cronograma de análisis de las otras reformas, para poder tomar posición frente a ellas.