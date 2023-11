Liberales piden al Gobierno suspender inicio de quinto ciclo de paz con ELN

Además, aseveró: "No podemos seguir permitiendo que estos bandidos, sinvergüenzas, tengan a Colombia secuestrada (...) Senador Cepeda, no se ponga un piano encima, ellos no tienen voluntad de paz porque si la quisieran no estarían haciendo lo que hacen. Que ese quinto ciclo se cancele hasta que el ELN demuestre voluntad total de paz”.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, señaló que las conversaciones con la guerrilla no están dando frutos: “En este Congreso todos deberíamos expresar el repudio por el secuestro, pero eso no debe quedar solo en palabras. Uno no puede permitir unas negociaciones donde están secuestrando a los colombianos y buscando beneficios. Hasta el 31 de octubre de este año tenemos 219 secuestros, de manera que las negociaciones de paz no están sirviendo y se han fortalecido militarmente”.