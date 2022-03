“Para nosotros lo importante es la gente y su bienestar”: Char

Aseguró que haber logrado y mantenido su administración con el 95 % de aprobación de la gente, demuestra que todos los sectores avalaron lo que se hizo en esta capital durante las dos oportunidades que tuvo de ser su alcalde.

“Los de derecha, los de izquierda, los de centro, todos aplaudieron nuestra gestión. Porque si uno tiene el 95 por ciento de aprobación, es porque ahí estaban todos. Por eso digo que yo no soy de derecha, ni de izquierda ni de centro. Yo lo que soy es un colombiano que quiere su país y que quiere trabajar por él. Soy un candidato que no tiene colores políticos, lo que me importa es la gente y su bienestar”, apuntó el aspirante.