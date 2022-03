CNE ordena desmontar vallas contra la izquierda y magistrados

El Consejo Nacional Electoral, CNE, informó este jueves en un comunicado de prensa que la sala plena decretó como medida cautelar el desmonte de las vallas, pancartas y pasacalles instaladas en el territorio nacional y en las redes sociales de los candidatos al Senado de la República Miguel Uribe Turbay, del Partido Centro Democrático, y de Alberto Esteban Ramírez Alfonso, del Partido Conservador.

"En el caso de Uribe Turbay, se determinó que usó la imagen de los ciudadanos Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, Piedad Córdoba, Roy Barreras, Iván Cepeda, Carlos Antonio Lozada y León Fredy Muñoz, en una valla que se titula 'Ojo con el Congreso, el momento de salvar a Colombia de los enemigos de la libertad es ya'", se lee en el documento.

Mientras que Ramírez Alfonso, agrega, el CNE, "en su propaganda usó la imagen de algunos magistrados de la Corte Constitucional, con la frase 'No matarás. Aborto = Crimen. No más cultura de la muerte'. En este caso la sala consideró que la intención del candidato Ramírez Alfonso, al desplegar este tipo de publicidad, no es otra que utilizar la noticia coyuntural con el fin de ganar un beneficio electoral'".

Para este caso añadió el Consejo Nacional Electoral que los magistrados comprometidos administran justicia y no son actores políticos dentro de la contienda electoral, "por lo que esta conducta, a todas luces desconoce los derechos personalísimos de los involucrados en la valla electoral”.