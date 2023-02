No hay tregua: desde el Pacto dicen que Roy busca “amasar” poder

“Si nosotros permitimos que el Pacto termine avalando a los que han postrado a este país moralmente nos desdibujamos como colectividad e incumplimos la palabra de cambio que le ofrecimos a un país que estaba esperanzado en nosotros”, expresó Bolívar quien se ha mostrado molesto por la lista de avales que entregaría el presidente del Senado, Roy Barreras, desde su nuevo partido La Fuerza de la Paz.

En diálogo con medios de comunicación Bolívar indicó tener dudas de que Dilian Francisca Toro y Dumek Turbay sean “decentes”.

“Roy está haciendo lo que toda la vida ha hecho que es amasar poder y porque tiene la intención de ser presidente, que nadie se la quita. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión si lo apoyamos o no (…) Las bases estamos claros en que no queremos que nos roben al Pacto Histórico”.

Bolívar agregó que en Barranquilla las bases del Pacto están apoyando a un candidato que tiene más de 20 años con Petro (Máximo Calderón) y según Bolívar, “ahora Roy avala a otro señor de él y decide entre ellos, con Agmeth Escaf, incluido, que no, que no hagamos consulta que más bien se tome la decisión por consenso y le van a dar el aval a una persona que acaba de llegar al Pacto”, alertó sin mencionar, pero haciendo una referencia a la aspiración de Alfredo Varela, quien está entre la lista de los que apoyará La Fuerza de la Paz en las regiones.

El exsenador solicitó una reunión de los presidentes de los diferentes partidos que integran el Pacto para analizar la llegada de varios nombres en las regiones y puso sobre la mesa su eventual salida de la colectividad ante estos avales de Barreras.

“Si uno no es coherente con esta promesa de cambio, pues es mejor dar un paso al costado. Si los demás líderes dicen que son bienvenidos los exgobernadores Dilian Francisca Toro y Dumek Turbay, nos saldremos. Yo no voy a arriesgar mi vida por un proyecto que vende mentiras, eso no tiene que ser el Pacto Histórico”, puntualizó

Es importante destacar que las críticas a Roy Barreras han llegado desde todos los sectores del Pacto: Mais, Polo Democrático, UP, Colombia Humana y ADA.

“Es inaceptable que se hable en nombre del Pacto Histórico, pensando en postular candidaturas de políticos tradicionales que han estado vinculados con fuertes escándalos de corrupción”, precisó la senadora Esmeralda Hernández.

Por su parte el presidente del Senado respondió a las críticas por la intención de avalar a Dumek Turbay a la Gobernación de Bolívar.

“Solicito al candidato Dumek responder con la verdad judicial. Porque aunque las bodegas son fábricas de calumnias han difundido supuestas 14 demandas por paramilitarismo! Los vínculos con paras o mafias descartan absolutamente avales de la Fuerza. Al contrario los denunciamos”, señaló el presidente del Senado quien aclaró que el Pacto Histórico aún no tiene candidato oficial.