“No nos dejaremos imponer candidatos en 2023”: Nicolás Petro

“No nos vamos a dejar imponer candidaturas, no vamos a permitir que lleguen personas sin liderazgo y que sean desconocidos. Eso pasó en la lista cerrada, no tenían ni un voto, no tienen trabajo político ni social pero llegaron en paracaídas”, apuntó el dirigente político sin dar nombres.

Cabe resaltar que en las pasadas legislativas por el Pacto en el Atlántico fueron electos: en Senado, Pedro Flórez y en Cámara Agmeth Escaf. En la actualidad en el interior del petrismo hay un duro pulso por las candidaturas a la Alcaldía de Barranquilla y Gobernación.