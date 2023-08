Néstor Humberto Martínez cuestiona las ‘desapariciones’ de Petro

Mencionó además la vez que Gustavo Petro fue elegido alcalde de Bogotá —dijo— que es famosa su perdida el día en que ganó esas elecciones “casi causa una tragedia política con el gobierno de la época, porque el Polo hacía responsable del extravío al uribismo, en el poder, cuando lo que ocurrió fue un foforro monumental. Hay más sucesos que confirman que no son nuevas estas desapariciones. Lo que sí son nuevas son su frecuencia y su visibilidad, con el agravante de que su protagonista es el jefe del Estado y su conducta ha logrado alcance internacional. Le ha llegado una hora tarde a Biden o doce horas al Presidente de Suiza, no asiste a las fotos oficiales, como tampoco a las cenas de jefes de Estado –como ocurrió en el Foro de Davos este año– o, simplemente, no asiste a actos oficiales programados en el exterior. En Francia se perdió justo cuando tenía un desayuno con los más importantes empresarios”, expresó en la columna publicada en El Tiempo.

De acuerdo con el exfiscal general de la nación “ya se cuentan por decenas las desapariciones del mandatario” y aseguró que en el país nadie se ha salvado de los desplantes del presidente Gustavo Petro.