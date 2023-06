“Las posiciones extremistas han dividido al país y eso no es conveniente”

R.

Yo empecé en esto desde muy temprana a edad, pero recuerdo que desde los 12 años, cuando mi papá hacía sus recorridos en campaña, porque fue una persona muy activa en esto, también Liberal, y yo me iba con él, no me le despegaba. Cuando había manifestaciones, él me cargaba en los hombros para que yo viera, me explicaba y así me fui metiendo en esto. Nada fue obligado, a mí siempre me gustó y me disfrutaba cada momento.