“No puedo pagar por obras que no se han hecho”: ministro Ricardo Bonilla

Frente a los señalamientos por la ejecución del Gobierno, dijo Bonilla que “cuando hablamos de ejecución son dos tipos: presupuestal y de caja. La primera es cuando el Presupuesto se compromete, se establece la asignación y esta llega a un tipo de modalidades por obra. Y la de caja es cuando las obras se adelantan y donde hay que señalar claramente que no puedo pagar por obras que no se han hecho (...). Yo no pago al momento del contrato, porque eso es pagar por obras no recibidas: pagamos inversión contra obra recibida, los elefantes blancos son un problema del pasado y no es el objetivo de este gobierno”.