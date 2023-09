Radican proyecto para reglamentar la educación como derecho fundamental

"Cincuenta y tres mil personas aportaron a la construcción de este proyecto y con su radicación el Gobierno cumple una promesa y salda una deuda histórica que desde la Constitución de 1991 busca regular el derecho a la educación, busca acuerdos nacionales y esto va a necesitar sabiduría y generosidad, reconociendo que es desde el vientre materno que empieza el proceso educativo de cada ser humano, y la primera inequidad del sistema educativo es la desigualdad en las condiciones de aprendizaje", dijo la funcionaria.

En un acto realizado en el Salón de la Constitución, al que asistieron congresistas y sectores estudiantiles y de maestros, la ministra aseguró que en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU se establece la necesidad de garantizar una educación inclusiva y de calidad, "y para cumplir este propósito el proyecto avanza en la universalización progresiva del derecho a la educacion desde la primera infancia hasta la educación superior y amplía el ciclo preescolar de un grado a tres, empezando en los tres años".

Así mismo, anunció que se propone la iniciativa la obligatoriedad expresa en la educacion media, en los grados 10 y 11, "para que estos jóvenes tengan una oportunidad en la vida: la educación superior debe ser la principal fuerza que transforme al país, por ello también se promueve la educación de los docentes, garantizando que el ciclo final de las escuelas normales se convierta en educación superior".

Además, planteó: "Los sistemas educativos indígenas y afrodescendientes propios. Debemos llegar allí y tener un sistema educativo que refleje la realidad de la nación", agregando que habrá sistemas educativos para los campesinos, los privados de la libertad y las víctimas del conflicto, entre otras poblaciones.

"Esto no quiere decir que les estamos quitando derechos a quienes han tenido privilegios; por el contrario le estamos apostando a la formación integral. No estamos hablando de marchitar sino del florecimiento humano, una transformación cultural de la sociedad, promover la educación como un bien común y no como el privilegio de unos pocos", y concluyó que el articulado, además, "reconoce los logros alcanzados en materia educativa en el país".