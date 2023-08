Miguel Ángel del Río anunció acciones legales contra Agmeth Escaf

Seguidamente, explicó que ha sacrificado a su familia por defender sus ideales. Además, lanzó fuertes señalamientos contra Escaf.

“En el camino de mi vida he levantado odios en todas las vertientes. He sacrificado a mi familia quien tuvo que salir del país. He decidido quedarme sólo para defender lo que creo. Cada semana aparece un nuevo ataque falso. Ahora un actor mediocre que se ganó una curul en una rifa”, sostuvo.

Pero el rifirrafe no terminó ahí, pues el congresista respondió directamente a los mensajes de Del Río, e indicó que sus afirmaciones son basadas en comentarios realizados por Nicolás Petro.

“Hágalo. Lo que dije con toda CLARIDAD en mi hilo fue que eso me dijo a mí Nicolás Petro, quien movió todo y hasta el último minuto para imponerlo a usted como cabeza de lista. Lo demás no me consta porque no estuve ahí ni lo vi. Si es mentira, vaya y le reclama a quien lo dijo”, respondió Escaf.

Del Río volvió a trinar cuestionando la razón porque la que Agmeth Escaf no realizó la denuncia en su momento: “Ahora sí se acobarda. Si le ofrecieron eso por qué no denunció en su momento?”.

Sobre ello, el representante contestó: “Señor, usted puede seguir irrespetándome todo lo que desee. No caeré en ese juego infantil. Lea mi hilo. Eso sí, trabaje mucho en la comprensión de lectura a ver si entiende el sentido del mismo. Y cálmese. Lo veo indispuesto. Respire y cuente hasta diez”.

Finalmente, el abogado reiteró a Escaf que se verían nuevamente las caras ante la Corte.

“Los cobardes siempre ponen en boca de otros lo que no se atreven a decir ellos mismos para dejar la duda ante la opinión. Nos veremos en la Corte”, puntualizó.