Máximo renuncia a la Colombia Humana y advierte acciones legales

Bien dice el adagio popular de que “la política es movida”. Luego de haber recibido una esperanzadora noticia por la entrega del aval que respaldaba su candidatura a la Gobernación del Atlántico, Máximo Noriega Rodríguez quedó desconcertado en la Registraduría Departamental mientras diligenciaba el formulario E-6 que oficializaba su aspiración faltando pocos minutos para el cierre del proceso.

Y es que en medio de este trámite, el sistema impidió su registro toda vez que de la Colombia Humana le fuera revocado el aval sin previa notificación, pese a que 45 minutos antes le fuera entregado.

Con los documentos en la mano y cabizbajo, Noriega Rodríguez se dirigió hacia sus familiares y amigos para notificar lo que había sucedido, y en primicia con EL HERALDO, denunció públicamente lo que se trataría de una persecución política, asimismo anunció su renuncia a la militancia de la Colombia Humana.

“Participamos en una consulta interna y no la respetaron, luego me dicen que por razones de acuerdo político superior, no se puede entregar el aval, sin embargo, reportamos la situación ante el Consejo Nacional Electoral y esta entidad exhorta a que nos entreguen el aval, y una vez lo hacen nos notifican la entrega del mismo y por eso hacemos el proceso en la Registraduría, pero lo que nos dicen a última hora es que fue revocado y por ende no se pudo hacer la inscripción de la candidatura”, manifestó Noriega a esta casa editorial.

Asimismo aseguró que, “la persecución política hacia mí, agenciada por Eduardo Noriega y Agmeth Escaff al interior de la Colombia Humana, no logrará su objetivo. No entregaremos las banderas del Cambio ni despejaremos el camino a las mafias locales, ni dejaremos que la Colombia Humana sea secuestrada. Hago un llamado al mismo presidente Petro para que no permita que el capital político que tanto le costó conseguir sea usado por infiltrados de las mafias regionales para violar los derechos de los militantes de la Colombia Humana. Debemos ser el Cambio que pregonamos”.

Añadió además que presentarán la denuncia penal ante las autoridades por daños y perjuicios, contra él, su familia y la ciudadanía que lo respaldó.