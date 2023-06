Más de 150 expertos y académicos piden a Petro retirar la reforma a la salud

Con el fin de ser escuchados por parte del presidente Gustavo Petro, más de 150 líderes, expertos y académicos le enviaron una carta solicitándole el retiro del proyecto de reforma a la salud.

Según lo manifestado por estos ciudadanos, no buscan debatir políticas ni evaluar los aciertos o errores de su gobierno, sino por el contrario, les motiva el deseo de participar y ofrecer su visión, preocupaciones y propuestas sobre las reformas que la administración Petro ha presentado al Congreso de la República.

“La discusión ha parecido un monólogo en el que se ha impuesto una única visión, que no considera los riesgos que podríamos enfrentar al realizar cambios tan drásticos en el sistema de salud de los colombianossin aprovechar la estructura existente para mejorarla y reducir de esa manera el riesgo de implementación de los cambios”, expone el documento.

Entre los firmantes, aparecen nombres como Alejandro Gaviria, Moisés Wasserman, Juan Carlos Echeverry, Mauricio Cárdenas, Rudolf Hommes, Sylvia Escovar, Tatiana Andia, entre otros reconocidos personajes que han manifestado sus cuestionamientos frente a esta iniciativa, además, se enumeran las diversas razones por las cuales el proyecto podría terminar afectando, en vez de mejorando, al actual sistema.

La misiva también hace énfasis en que, “preocupa que hasta el momento no se nos haya proporcionado una explicación clara y fundamentada sobre cómo se llevará a cabo la transición de un sistema en funcionamiento a otro que no existe y cuya operación no es clara para más de 50 millones de colombianos y migrantes que actualmente cuentan con un plan de salud y una garantía de su derecho a través de las EPS”.

Añade además que, “el texto aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara deja más incertidumbres que certezas”.