Puntos clave de la réplica de la oposición a Gustavo Petro

Ahora bien, en cuando a lo que a la reforma laboral respecta, Valencia fue enfática en señalar que esta “no genera empleo” y “no mejora el problema de la informalidad”. Por lo cual, alertó que solo logrará “llevar al fracaso” a las pequeñas y medianas empresas formalmente constituidas.

Finalmente, en lo correspondiente a los desacuerdos del jefe de Estado con la Rama Judicial, ambos representantes manifestaron su preocupación por los “ataques” del mandatario a esta y a los órganos de control.

Además, Paloma Valencia, añadió que “tampoco son aceptables los ataques a los medios y periodistas, tejiendo, otra vez, retorcidas historias que buscan acallar toda crítica (...) La democracia no admite emperadores, hay límites y contrapesos”, precisó Valencia.

Finalmente, frente a lo mismo, Hernán Cadavid aseguró que “preocupan las palabras y acciones del presidente que socavan la independencia y autonomía judicial, lo que ha provocado incluso pronunciamientos de rechazo de las altas cortes”.

“El presidente de la República no es el jefe del fiscal, no es el jefe del Congreso y no es el jefe de los jueces”, precisó.