Los principios innegociables de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández

Tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández en las últimas semanas han hecho énfasis en una serie de “principios” o “garantías” que buscan posesionar como sus marcas políticas.

Hernández, quien se ha destacado por llevar una campaña austera en materia de promesas y discursos simplificó su gobierno en 4 ejes que para él, enmarcarán la lucha contra la corrupción.

“Todo el que me quiera ayudar bienvenido, pero no le cambio el discurso y cuál es: No robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”, dijo Hernández en su momento en diálogo con EL HERALDO.

Así las cosas, el “no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad” se han convertido en el sello de Hernández el cual repite a cada ocasión.