El peso de la región Caribe en mesas directivas del Congreso de la República

El nuevo presidente del Congreso lanzó en rueda de prensa críticas al Gobierno, a las reformas, al llamado a la movilización y anunció que se la jugará por la autonomía regional.

“Aquí no existen las coaliciones porque las liquidó el presidente de Colombia, no existen coaliciones de oposición ni de gobierno y a ninguna la represento yo, ojalá podamos hacer el ejercicio legislativo sin coaliciones, que sean los senadores quienes vayan decidiendo sus votaciones”, dijo, agregando: “A mí me eligieron también jefes políticos que llevan una tradición, faltó él (el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco) que es un líder tradicional derrotado que no pudo permanecer en el Congreso y lo adoptaron en el Gobierno”.

A lo que Velasco, que había empezado el rifirrafe, respondió en Twitter: "En un país que quiere superar sus dificultades, lo menos que esperan los ciudadanos es ver a un ministro y al presidente del Senado en un concurso de descalificaciones mutuas. Su experiencia puede aportar mucho y nosotros sabremos escuchar”.

Anunció que la próxima semana buscará reunirse con el presidente Gustavo Petro: “Voy a solicitar la semana entrante una audiencia con el presidente para visitarlo y recibir sus ideas sobre cómo darle marcha en el debate a las propuestas del Gobierno al lado de las propuestas del Congreso”.

No obstante, advirtió: “A este Congreso no le pesa un collar en el cuello del presidencialismo. Si no, no me hubieran elegido”.