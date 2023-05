Los cinco artículos más polémicos aprobados de la reforma a la salud

“Vencieron, pero no convencieron. Los cortafuegos de los partidos no sirvieron, no hubo cambios sustantivos y los artículos más polémicos fueron aprobados a ‘pupitrazo’. La pelea sigue en plenaria y ante la Corte Constitucional si es necesario. El que se cansa pierde”, sostuvo el congresista.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal fue enfática en señalar que, “sin leer, sin entender, sin debate amplio, sin sectores de la salud, están dándole pupitrazo a la Corcho-Reforma. El desconocimiento de las formas y la Ley Quinta son la constante que usa el “Pacto” para destruir el sistema de salud”.