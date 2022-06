Lo que proponen en seguridad y justicia los presidenciables

Petro ha dicho que desmontaría el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía. Frente a esa propuesta, César Niño, profesor de la Universidad de La Salle, señala: “Eso me parece un craso error, porque lo malo no es tener el Esmad, el error está en que la Policía Antidisturbios tiene unos procedimientos o unos móviles de operación que no se han revisado y que si se ha hecho han fallado, y por eso es que tenemos los desmanes en la violencia estatal frente a los estudiantes o las personas que protestan en las calles”.