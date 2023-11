Reuniones de Petro esta semana:¿tendiendo puentes o posando para la foto?

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, opinó en este periódico que toda reunión es un buen mensaje y un gesto muy positivo.

“Ahora lo importante es que se avance y no se quede en la foto. Siempre hemos sido defensores del diálogo y de mantener canales abiertos entre todos los sectores para buscar los consensos que nos permitirán crecer como país. Las acciones público-privadas son importantes para avanzar en el propósito que todos tenemos: Colombia. La puerta de la conversación debe seguir abierta”.

No obstante, reconoce la exministra que las polarizaciones no se desvanecen de la noche a la mañana. Y, además, “la ciudadanía es desconfiada porque ha visto mucho de estos gestos que no prosperan o se quedan en intentos efímeros de buenas intenciones”. Más allá de las conversaciones, sostiene, es importante que estas generen resultados, acciones concretas que representen una evolución de la conversación y no solo hablar por hablar.