La ley del Montes | A vivir sabroso

El que otros gobiernos hayan incurrido en faltas graves, en lo que tiene que ver con nepotismo y otro tipo de conductas condenables o reprochables, no exime al gobierno de Petro de no cometer los mismos “pecados”. Todo lo contrario: si un gobierno estaba llamado a ser absolutamente transparente en el comportamiento de sus funcionarios era el de Petro, que fue el que ofreció un cambio en el ejercicio del poder y las costumbres políticas del país. Nada de eso ha ocurrido, por desgracia. Los funcionarios se comportan igual o peor que sus antecesores. El matrimonio “Vélez van Grootheest” no es el único. No hay ministros sin esposos o esposas en cargos oficiales.

La lista es larga: el de Salud, Guillermo Jaramillo, tiene a su esposa trabajando en la Superintendencia de Salud, entidad que vigila los recursos de la salud. El de Hacienda, Ricardo Bonilla, tiene a su esposa en el de Agricultura. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, tiene a uno de sus hijos en el de Cultura. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tiene a su pareja, Julian Caicedo, devengando excelentes ingresos en entidades como Invías, así como otros contratos por prestación de servicios, incluyendo “corbatas”, pues no asiste a su lugar de trabajo. ¿Esta feria de contratos, este festín vulgar y grotesco de “recomendaciones” y de tráfico de influencia, no fue lo que Petro dijo que acabaría una vez llegara a la Casa de Nariño? ¿Quienes votaron por el “cambio” ofrecido por Petro están contentos con este triste y lamentable espectáculo? ¿Es esto lo que esperaban?