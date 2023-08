Petro, bueno con los malos y malo…

De manera que cualquier tratamiento para los narcotraficantes colombianos, que signifique impunidad para sus delitos y lavado de sus fortunas manchadas de sangre será rechazado por las autoridades estadounidenses. En ese sentido el gobierno de Petro no puede tener ningún tipo de dudas.

Para Estados Unidos, cualquier ley que tramite el gobierno colombiano y sea aprobada por el Congreso, que no incluya drásticas sanciones, alejadas de tratamientos benévolos con los narcotraficantes, no tendrá el respaldo de Washington, que mantendrá firme su política de lucha contra los grupos narcotraficantes y terroristas. Para ellos no es un asunto de demócratas o de republicanos: es un asunto de Estado.