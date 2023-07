La ley del Montes | Llegó el apagón

En su extensa carta de renuncia, la exministra Vélez destaca como uno de sus logros la puesta en marcha del “Plan de Justicia Tarifaria”, que evitaría el alza desmedida en las tarifas de electricidad. Falso.

Nadie puede decir, al menos en la región Caribe, que está pagando menos por el consumo de energía. Todo lo contrario: los recibos llegan cada día más altos no solo por el consumo, que se incrementa por cuenta del calor, sino también porque no existe eso que la exministra llamó de forma pomposa “Plan de Justicia Tarifaria”. Si existiera, las tarifas serían –por lo menos– justas. Esa promesa de campaña de Petro también se la llevó el viento. ¿Por qué fracasó dicho plan? Porque la ministra Vélez se olvidó de trabajar de forma coordinada y armónica con todos los protagonistas de la institucionalidad del sector minero energético del país. Por esa razón hoy no contamos con proyectos de transmisión con capacidad de nueva generación para evitar déficit de energía, que es lo que empieza a suceder en la región Caribe. Esa es responsabilidad de la “excelente” ministra Vélez, según Petro. Pero hay más: la ministra Vélez –al igual que Petro, pese a los vaticinios de posibles racionamientos– jamás consideró la adición de nuevos contratos petroleros y de gas, que podrían asegurar la confiabilidad de electricidad. No puede ahora el Gobierno salir con el cuento de que los únicos responsables son los anteriores gobiernos y que la tragedia que se avecina fue a sus espaldas.